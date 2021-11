Milan, Maldini prova il tutto per tutto | Offerta ‘disperata’ a gennaio

Nonostante le smentite di rito, Samu Castillejo sembra destinato alla cessione già nella prossima finestra di mercato di gennaio. Mister Pioli è rimasto colpito da Junior Messias, destinato a fungere da alternativa sul fronte d’attacco al posto dello spagnolo, attualmente riserva fissa di Alexis Saelemaekers. Ecco che allora si libererebbe un posto – che diventa anzi assolutamente obbligatorio riempire – nella batteria dei trequartisti a disposizione del tecnico rossonero.

Maldini ci prova, il Sassuolo fa muro: obiettivo Djuricic

In grado di fungere da mezzapunta centrale o di sinistra indifferentemente, Filip Djuricic è il nome caldo per rinforzare l’attacco del Diavolo. Il calciatore serbo potrebbe rappresentare una valida alternativa a Brahim Diaz o agire da titolare in due delle tre posizioni davanti ai mediani nel 4-2-3-1. C’è però un problema non di poco conto nella trattativa che dovrebbe portare Djuricic a Milano già da gennaio, almento nei desiderata dello staff tecnico: l’opposizione del Sassuolo.

La società emiliana non ha alcun bisogno di vendere per fare cassa, potendo contare su un bilancio invidiabile. Storicamente poi, nessun giocatore del Sassuolo si è mai mosso a gennaio: segno che in casa neroverde si è un po’ restii a modificare in corsa i progetti tecnici in atto, cedendo calciatori fondamentali – e Djuricic è uno di questi – nell’economia della squadra. Il pressing di Maldini sarà una corsa disperata per convincere il dg Carnevali a fare un’eccezione. A fronte ovviamente di una cospicua offerta economica.

A.C.