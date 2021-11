La Juventus spera nell’aiuto di Klopp per sbloccare il mercato

La Juventus potrebbe essere aiutata da Klopp: la mossa del Liverpool può sbloccare il mercato in entrata dei bianconeri

In difficoltà in campionato, al centro di vicende giudiziarie, la Juventus fa affidamento anche al mercato di gennaio per vedere un po’ di luce. I bianconeri hanno la necessità di rendere più competitiva la rosa con calciatore che siano considerati strategici da parte di Allegri.

Per riuscire ad acquistare però, come ormai da prassi per tutti i club, c’è la necessità di cedere. Un’impellenza che Cherubini non è riuscito a soddisfare in estate: ora c’è la prova di ‘appello’ a gennaio con alcuni esuberi che i piemontesi vorrebbero piazzare per racimolare un tesoretto da reinvestire negli acquisti. Tra i nomi destinati a lasciare la Juventus c’è anche Aaron Ramsey, ormai completamente fuori dai piani del tecnico toscano. Il gallese vive quasi da separato in casa e si parla anche di possibile rescissione del contratto. Il suo ricco ingaggio complica qualsiasi trattativa, ma i bianconeri affidano le loro speranze a Jurgen Klopp.

Calciomercato Juventus, Klopp vuole Ramsey

Secondo quanto riferisce ‘ESPN’, infatti, Jurgen Klopp è da tempo interessato a Ramsey e lo avrebbe voluto al Liverpool già nel 2019, prima che firmasse per la Juventus. Ora i bianconeri sperano che l’interesse si tramuti in un qualcosa di più concreto a gennaio, considerato anche che i ‘Reds’ cercano un centrocampista considerati anche i tanti infortuni.

In Premier League Ramsey è un calciatore apprezzato anche se i vari interessamenti (dal West Ham al Leicester) non hanno mai portato al concretizzarsi di una trattativa. La speranza della Juventus è che succeda con il Liverpool per poter poi operare in entrata.

D.B.