Calciomercato, arriva la chiamata per Pirlo | No secco del ‘Maestro’

Arriva una chiamata per Pirlo ma l’ex tecnico della Juventus non accetta

Tra gli allenatori italiani rimasti senza panchina c’è anche ‘Il Maestro’ Andrea Pirlo. L’ex campione del mondo ha chiuso dopo appena un anno la sua avventura sulla panchina della Juventus, la prima della sua carriera da allenatore.

Andrea Pirlo ha chiuso l’anno con la vittoria della Coppa Italia e l’ingesso in Champions League, nonostante tutte le difficoltà. La società bianconera, però, ha preferito riaffiorare la squadra a Massimiliano Allegri. Adesso Pirlo è in attesa della chiamata giusta per ritornare ad allenare. Una chiamata sarebbe arrivata, quella del club arabo Al-Nassr. Pirlo, però, avrebbe rifiutato l’offerta, in attesa di una chiamata che possa stimolarlo maggiormente.