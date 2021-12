Pirlo torna in panchina: subito scippo alla Juventus

Andrea Pirlo verso l’Everton: il tecnico potrebbe decidere di portare con sé in Inghilterra un calciatore della Juventus

Idea Dejan Kulusevski per l’Everton che potrebbe decidere di esonerare Rafa Benitez, sostituendo il tecnico spagnolo con Andrea Pirlo già nelle prossime settimane.

Il nome di Dejan Kulusevski potrebbe presto finire nel mirino dell’Everton. Un interesse che potrebbe nascere dal possibile arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della compagine di Liverpool, a sole cinque lunghezze di distanza dalla zona retrocessione dopo quattordici giornate di Premier League.

Per Rafa Benitez potrebbe essere decisiva la prossima sfida con l’Arsenal. In caso di sconfitta con i Gunners, il tecnico spagnolo potrebbe essere esonerato, aprendo così le porte ad un approdo di Andrea Pirlo sulla panchina della formazione britannica, a poche settimane dall’inizio del calciomercato.

Calciomercato Juventus, ipotesi Everton per Kulusevski

Se l’ex centrocampista ed allenatore della Juventus dovesse effettivamente ritrovarsi alla guida dei Toffees, potrebbe chiedere alla sua ex squadra Dejan Kulusevski. L’esterno svedese, arrivato dal Parma per 40 milioni di euro, in questa prima parte di stagione ha racimolato diciotto gettoni di presenza tra campionato e Champions League. Un interessante intreccio di mercato che potrebbe diventare realtà nelle prossime settimane.