Dybala, il rinnovo può attendere: big alla finestra, c’è anche l’Inter

Ancora non è arrivato il rinnovo ufficiale per Paulo Dybala. Il talentuoso giocatore argentino dovrà aspettare: altre big d’Europa su di lui

C’è ancora da aspettare per il prolungamento contrattuale di Paulo Dybala. L’annuncio ufficiale sarebbe già dovuto arrivare un mese fa, ma la Juventus dovrà risolvere prima altre questioni.

Così lo stesso Paulo Dybala ha svelato ai microfoni di Dazn tutta la verità sul suo rinnovo: “La società in questo momento ha altre cose di cui parlare e da risolvere, quindi il rinnovo adesso può aspettare, è più importante quello che sta succedendo”.

Così sulle tracce ci sarebbero ancora le big d’Europa, tra cui Barcellona, Psg, Liverpool e anche l’Inter che, in caso di addio a Lautaro, potrebbe offrirgli un contratto super da 10 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: attenzione alle sirene

Dybala è tornato a mettere a segno un gol importante contribuendo alla vittoria dei bianconeri contro il Genoa (2-0). La compagine di Allegri, che ha cambiato anche sistema di gioco, sta ritrovando entusiasmo e voglia di risalire velocemente in classifica. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, la stessa “Joya” è vogliosa di mettersi in mostra diventando un vero e proprio leader dopo anni di comparsa in maglia bianconera.

La Juventus continua così a monitorare il fronte calciomercato tra acquisti e cessioni in vista della prossima stagione con colpi di scena da urlo. Il futuro di Dybala resta ancora in bilico.