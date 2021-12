Udinese, arriva la decisione definitiva | Addio Gotti

Mancherebbe solo l’annuncio ufficiale per l’esonero di Luca Gotti, il tecnico dell’Udinese che ha pagato a caro prezzo gli ultimi deludenti risultati in campionato

Addio Gotti. Il tecnico friulano, già in bilico da settimane, ha visto precipitare la sua posizione dopo l’ultima sconfitta, maturata sul campo di Empoli appena 24 ore fa. La società friulana avrebbe già optato per l’esonero.

In attesa che esca il fatidico comunicato ufficiale, circolano già i nomi dei possibili successori: per il momento perà il club della famiglia Pozzo avrebbe scelto di affidare la squadra ad interim a Gabriele Cioffi, allenatore in seconda.

A.C.