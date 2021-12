Atalanta-Villareal, problemi con la neve | La gara inizia alle 21:20

Atalanta-Villareal si gioca ma inizierà dopo l’orario previsto: ecco il punto

L’Atalanta si prepara a scendere in campo per conquistare l’accesso agli ottavi di finale di Champions League. Lo scoglio da superare per la squadra di Gian Piero Gasperini è l’ex vincitrice dell’Europa League, il Villarreal.

LEGGI ANCHE>>>Juventus-Malmoe 1-0: lo Zenit regala il primo posto ai bianconeri

La gara, prevista per le 21:00, inizierà alle 21:20. Il motivo è la grande quantità di neve presente allo stadio che ha messo in dubbio anche lo svolgimento della partita. Alla fine la Uefa ha deciso che la partita si giocherà ma con 20 minuti di ritardo per permettere agli addetti ai lavori di liberare il campo dalla neve. Atalanta-Villareal comincerà, poi sarà l’arbitro Taylor a valutare se sarà possibile o meno continuare la gara.