Vuole la cessione, pazzesco scambio per Chiesa: controproposta Juve

Proposta pazzesca alla Juventus per Federico Chiesa: scambio con il talento che vuole lasciare il proprio club, la risposta bianconera

E’ Federico Chiesa il vero ‘tesoro’ della Juventus. In un’annata in chiaro-scuro per i bianconeri, l’ex Fiorentina è riuscito comunque ad imporsi. Le sue accelerazioni, i suoi strappi non sono passati inosservati, nonostante qualche prestazione al di sotto dalle aspettative.

Per il 24enne il futuro potrebbe essere lontano da Torino, complice anche la sua difficile collocazione tattica nel gioco di Massimiliano Allegri e le necessità da parte del club di finanziare anche con cessioni i futuri acquisti. Del resto Chiesa è forse l’uomo con più mercato: piace molto in Premier League, ma ha ammiratori anche in Spagna. Proprio dalla Liga potrebbe arrivare una proposta pazzesca che nasce dal malumore di uno dei top player delle big del campionato spagnolo.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna proposta indecente: scambio con Chiesa

Siamo a Madrid, sponda Atletico, dove Joao Felix non sembra riuscire ad entrare nelle grazie del Cholo Simeone. Il talentino portoghese è utilizzato con il contagocce e quasi mai da titolare. Ecco perché, secondo riferisce ‘AS’, con il passare del tempo sembra crescere il desiderio di lasciare i ‘Colchoneros’. Una possibilità che potrebbe portare ad una richiesta di cessione se nei prossimi mesi la situazione non cambierà. Dovesse verificarsi questa ipotesi, nonostante la volontà dell’Atletico di continuare a puntare su di lui, Joao Felix potrebbe essere inserito in un’offerta alla Juventus.

Simeone, infatti, è uno degli ammiratori di Federico Chiesa. Da Madrid potrebbe così arrivare una proposta di scambio alla pari: l’italiano all’Atletico con Joao Felix a Torino. Un’idea che ha poche possibilità di fare breccia tra i bianconeri. La Juventus non considera Chiesa incedibile ma l’addio avverrà soltanto alle giuste condizioni. Quelle che porterebbero nelle casse del club bianconero una cifra intorno agli 80 milioni di euro. Soldi cash da reinvestire in calciatori funzionali al progetto di Allegri. No allo scambio quindi, Simeone se vuole davvero Chiesa dovrà presentarsi dalle parti di Torino con un assegno da 80 milioni.

