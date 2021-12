La Juventus di Massimiliano Allegri è a caccia di rinforzi per l’attacco, occhi su Marcus Thuram, bomber nel mirino anche dell’Inter di Simone Inzaghi: le ultime di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri sta iniziando a trovare la tanto agognata continuità nel campionato italiano di Serie A. I bianconeri, dopo la vittoria in casa della Salernitana di Stefano Colantuono, hanno continuato la loro marcia ieri sera contro il Genoa con un perentorio 2-0, stesso risultato di martedì sera all’Arechi contro il club campano.

In una serata quasi perfetta stona un po’ l’alterco, al momento del cambio, fra Alvaro Morata, centravanti spagnolo della Vecchia Signora e Massimiliano Allegri, tecnico della squadra.

Uno scontro verbale che, secondo l’allenatore livornese, è stato già risolto, ma che apre comunque delle riflessioni in sede di calciomercato per la Juventus di Federico Cherubini. I bianconeri hanno infatti un gran bisogno di gol dal reparto offensivo, il buon momento di Dybala non basta e attenzione ai possibili movimenti a gennaio, con la Vecchia Signora che avrebbe messo nel mirino un pallino dell’Inter di Inzaghi: stiamo parlando di Marcus Thuram, attaccante del Gladbach.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Milan, ko Kjaer: scelto il sostituto a gennaio

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Calciomercato, Muriqi scontento: addio alla Lazio sempre più vicino

Calciomercato Juventus, Thuram nel mirino

La Juventus ha messo quindi nel mirino Marcus Thuram, obiettivo non ancora tramontato del tutto per l’Inter di Inzaghi. I bianconeri potrebbero anticipare la concorrenza nerazzurra con un assalto a gennaio per il giocatore francese valutato circa 25-30 milioni di euro dal club tedesco e con un contratto fino al 2023.

Inoltre, la Juventus potrebbe giocare anche sugli ottimi uffici con Mino Raiola, procuratore di Thuram, che in casa bianconera può contare su diversi assistiti, uno su tutti Matthijs de Ligt, difensore centrale olandese arrivato in bianconero nell’estate di calciomercato del 2019.