Il piano della Fiorentina per il dopo Vlahovic | Beffa a Inter, Milan e Juve

Il piano della Fiorentina per rimpiazzare Dusan Vlahovic: beffa alle big di Serie A

Il mercato degli attaccanti in Serie A è sempre più caldo, non solo in vista della sessione invernale ma anche in ottica giugno. La Fiorentina, in particolare, è consapevole che trattenere Dusan Vlahovic sarà quasi impossibile e sta già cercando un sostituto che possa prendere le veci del centravanti serbo.

Uno dei possibili candidati a vestire la maglia della Viola è Borja Mayoral, ormai quasi non considerato da José Mourinho alla Roma, nonostante il bellissimo gol di tacco in Conference League. L’attaccante spagnolo potrebbe cogliere l’occasione di cambiare squadra e tornare a giocare con continuità, ma qualora la Fiorentina non riuscisse ad arrivare a un accordo con i giallorossi, l’alternativa più calda è quella di Gianluca Scamacca. L’attaccante del Sassuolo è definitivamente esploso in queste prime 16 giornate di campionato, conquistando la fiducia di Dionisi come dimostrano i 5 gol messi a segno.

La Fiorentina su Scamacca: sgarbo alle big

La Fiorentina dalla possibile cessione di Vlahovic a gennaio incasserebbe una cifra tale da potersi permettere l’acquisto di Scamacca senza una reale concorrenza. Di conseguenza befferebbe le big di Serie A che da tempo sono sulle tracce del centravanti ex Genoa, in particolare Inter, Milan e Juventus.

Il Sassuolo valuta il suo centravanti circa 40 milioni di euro ma il prezzo è destinato a crescere. Per la Fiorentina Scamacca potrebbe rappresentare il nuovo erede di Vlahovic ma il pressing delle big di Serie A è ancora caldo.