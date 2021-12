La Juventus di Massimiliano Allegri segue con attenzione Luis Muriel e Robin Gosens: le ultime notizie di calciomercato sulla Vecchia Signora di Andrea Agnelli

La Juventus di Massimiliano Allegri sta cercando la giusta continuità nel campionato italiano di Serie A. I bianconeri infatti, dopo un inizio di stagione particolarmente claudicante, hanno ripreso la loro marcia nelle ultime uscite con alcune vittorie importanti e la ciliegina sulla torta della qualificazione agli ottavi di Champions League come primi del gironcino, tenendosi alle spalle il grande Chelsea campione d’Europa di Thomas Tuchel.

Un periodo quindi di ripresa per la Juventus di Allegri che ora deve lavorare per continuare così e per colmare il gap dalle prime quattro del campionato italiano di Serie A a caccia di una qualificazione nell’Europa che conta anche nella prossima stagione.

Nonostante ciò, a gennaio, ma soprattutto nella prossima estate di calciomercato, la Juventus dovrà operare per dare a Massimiliano Allegri dei rinforzi importanti e di valore. Nel mirino ci sono due giocatori dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, due stelle: Luis Muriel, attaccante colombiano che non ha trovato finora molto spazio e Robin Gosens, esterno sinistro che andrebbe a prendere il posto di Alex Sandro, in scadenza nel 2023 con la Juventus.

Calciomercato Juventus, doppio obiettivo da Gasp: ecco come possono arrivare

La richiesta dell’Atalanta di Gasperini per Luis Muriel e Robin Gosens dovrebbe aggirarsi attorno ai 50/55 milioni di euro. Una cifra decisamente alta che la Juventus, in particolare a gennaio, potrebbe avere difficoltà a reperire, ma c’è un tesoretto che può arrivare dalle cessioni, in particolare in estate. Il primo nome in uscita è infatti quello di Dejan Kulusevski, nel mirino dell’Arsenal e valutato circa 40 milioni di euro e attenzione anche alla possibile rescissione di Aaron Ramsey che libererebbe la Vecchia Signora da un ingaggio decisamente pesante di circa 7 milioni di euro a stagione.