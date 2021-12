Occasionissima dal Chelsea: Juventus e Inter sfidano la Liga

Juventus e Inter provano a sfruttare la super occasione dalla Premier League: c’è la concorrenza della Liga

Juventus e Inter sono sempre attente sul calciomercato e studiano le possibili mosse da attuare nei prossimi mesi in base alle occasioni in arrivo dalle big. Dal Chelsea ad esempio potrebbe esserci un addio molto importante che permetterebbe alle due società di Serie A di poter rinforzare le rispettive rose senza dover investire soldi per il cartellino. Parliamo di Cesar Azpilicueta.

Calciomercato, Juventus e Inter provano a sfruttare l’occasione Azpilicueta

Il terzino destro non rinnoverà il proprio contratto con i ‘Blues’ in scadenza nel 2022 e per questo già a giugno potrà lasciare la Premier League a parametro zero. Juventus e Inter sono interessate a lui ma non sono le uniche società pronte a fare un tentativo.

Azpilicueta infatti piace anche in Spagna e potrebbe aprirsi una lotta con le società della Liga. Il classe 1989 interessa anche per la sua duttilità, visto che può svolgere praticamente tutti i ruoli della difesa: da terzino destro a sinistro oppure difensore centrale.

L’occasione dal Chelsea è ghiotta e Juventus e Inter vogliono provarci, ma sarà tutt’altro semplice raggiungere un accordo battendo la concorrenza spagnola.