Kulusevski a tutti i costi, Juventus ‘tentata’ con lo scambio

Kulusevski sempre corteggiato dalla Premier League: la Juventus non fa sconti, spunta la nuova offerta per il talento svedese

Dejan Kulusevski è uno dei calciatori della Juventus con più mercato. Il 22enne talento svedese con Allegri sta facendo un po’ fatica, anche se nelle ultime uscite qualche passo in avanti c’è stato. L’ex Atalanta e Parma è uno dei candidati a lasciare Torino anche a stagione in corso.

Del resto, oltre ad avere mercato, è anche uno dei calciatori che può garantire un incasso importante ed allora alla Continassa sono pronti ad ascoltare eventuali offerte. Una potrebbe arrivare dall’Arsenal. I Gunners, non è un segreto, seguono in maniera molto pressante Kulusevski e vorrebbero portarlo alla corte di Arteta. Per farlo però devono accontentare la richiesta della Juventus: quaranta milioni di euro, senza alcuna possibilità di sconto. Una cifra alla quale l’Arsenal non è arrivata anche se i londinesi non hanno intenzione di arrendersi e preparano una controproposta.

Calciomercato Juventus, la nuova offerta dell’Arsenal per Kulusevski

Per avvicinarsi alla cifra richiesta della Juventus per dare il via libera alla cessione di Kulusevski, l’Arsenal avrebbe pronta una proposta che prevede una contropartita tecnica al fianco di una parte cash. Quest’ultima è di circa venti milioni di euro, alla quale aggiungere anche il cartellino di Xhaka.

Il centrocampista svizzero è stato in passato già seguito dalla Juventus e quest’estate è stato vicino alla Roma, prima della firma del rinnovo con i Gunners. Il 29enne ha collezionato sei presenze complessive ma è stato a lungo fermo per un infortunio al ginocchio. Il rientro è avvenuto lunedì nella gara contro l’Everton, giusto in tempo per essere nuovamente protagonista dei rumors di mercato. L’Arsenal pensa a lui come carta da giocarsi per convincere la Juventus a cedere Kulusevski e nelle prossime settimane si capirà se l’idea potrà avere un seguito e trasformarsi in un vero e proprio affare.

Bruno De Santis