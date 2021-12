Juventus, nuovo assalto a Chiesa: scambio più soldi con la big

La Juventus prepara i colpi per la prossima estate e intanto arriva un assalto dall’esterno: offerta pronta per Chiesa

La Juventus è in una fase delicata della propria stagione: ha collezionato fin troppi passi falsi e ora sta provando a rialzarsi. I bianconeri puntano al primo posto in Serie A ma la lotta in campionato potrebbe essere già compromessa, visto che la vetta della classifica occupata dal Milan dista ben 11 punti.

Calciomercato Juventus, assalto Real Madrid per Chiesa: sul piatto c’è Asensio

I bianconeri pensano già al futuro e alle possibili mosse da attuare sul calciomercato, che potrebbero anche riguardare delle uscite a sorpresa. Il grande rendimento avuto da Federico Chiesa ha attirato le attenzioni delle big e su di lui potrebbe esserci anche il Real Madrid.

Il club ‘Blancos’ potrebbe provare a mettere sul piatto Marco Asensio. L’esterno spagnolo è stimato sia dal tecnico Massimiliano Allegri che dalla società stessa: è valutato circa 30 milioni e ha il contratto in scadenza nel 2023. Oltre a lui, il Real Madrid metterebbe sul piatto altri 40 milioni per arrivare a Chiesa.

La Juventus sarebbe tentata da un’offerta del genere ma qualora dovesse privarsi di un big, preferirebbe farlo per offerte di solo cash.