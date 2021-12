Il Barcellona guarda alla Serie A, colpo in difesa: il club fa muro

Brutta sconfitta per il Barcellona in Champions League: i blaugrana giocheranno in Europa League, ora il colpo dalla Serie A per Xavi

Non finiscono i problemi in casa Barcellona. La compagine blaugrana, guidata da Xavi, ha perso col rotondo risultato di 3-0 in casa del Bayern Monaco. Depay e compagni saranno così protagonisti in Europa League per una nuova sfida importante.

Il presidente della società catalana, Joan Laporta, starebbe così pensando a nuovi innesti funzionali all’idea tattica dello stesso allenatore del Barcellona. E così uno dei profili più interessanti per puntellare la difesa blaugrana è quello del centrale italiano del Milan, Alessio Romagnoli, con il contratto ancora in scadenza di contratto in estate. Il suo rinnovo ancora non c’è stato e quasi sicuramente sarà addio a parametro zero: il Barcellona vorrebbe così anticipare il suo arrivo a gennaio, mentre la Juventus starebbe pensando all’operazione in vista di giugno.

Calciomercato Milan, Romagnoli verso l’addio

Con l’arrivo di Tomori, lo stesso Romagnoli ha perso, via via, sempre più la titolarità, ma ora il grave infortunio di Kjaer potrebbe cambiare le dinamiche in casa rossonera. Pioli non darebbe il suo via libera almeno per i prossimi mesi con il romano pronto a disputare i restanti mesi di contratto con il Milan prima del possibile addio in estate. Laporta proverà a tutti i costi a convincere il club rossonero, che per il momento continua a fare muro.