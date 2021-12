Juventus, assalto improvviso: operazione in Premier League

La Juventus cerca rinforzi e prepara un possibile scambio dalla Premier League: c’è l’assalto del club inglese

La Juventus vuole rialzarsi in maniera definitiva dopo mesi complicati e oltre al campo, sarà decisivo anche il calciomercato. I bianconeri iniziano a preparare delle nuove mosse per rimpiazzare i calciatori che stanno deludendo e provare ad acquistare nuovi elementi. Al momento la vetta della classifica in Serie A dista ben 11 punti e sarà difficile colmare il gap.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, via Kessie subito: scambio più soldi

Calciomercato Juventus, il Leicester pensa a Bernardeschi: i bianconero vogliono Castagne

Anche dall’esterno arrivano degli assalti che potrebbero interessare la società bianconera. Il Leicester infatti sembrerebbe interessato a Federico Bernardeschi, che si è riscattato dopo mesi difficili e ora sembra essere più affidabile del solito.

LEGGI ANCHE >>> Vuole la cessione, pazzesco scambio per Chiesa: controproposta Juve

La Juventus però potrebbe approfittare di questo interesse per rinforzare la fascia. I bianconeri hanno le idee chiare e potrebbero chiedere agli inglesi Castagne, una vecchia conoscenza della Serie A. Il suo valore potrebbe aggirarsi sui 30 milioni di euro mentre quello di Bernardeschi sui 15-20.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ritorno di fiamma: colpo blanco!

Bisogna capire dunque se entrambe le società saranno d’accordo a effettuare un’operazione simile, con eventuale conguaglio in favore del Leicester.