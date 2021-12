Scambio da urlo con il Milan, Conte ci prova: l’idea suggestiva

Il Milan continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato per arrivare a colpi entusiasmanti: possibile scambio con Conte

Antonio Conte è tornato a lavorare su una prestigiosa panchina come quella del Tottenham per risalire velocemente in classifica della Premier League. Possibili cambiamenti per quanto riguarda la rosa degli Spurs per arrivare a giocatori funzionali.

Così sul punto di dire addio al Tottenham ci sarebbe il centrale difensivo, Davinson Sanchez, che potrebbe essere offerto anche al Milan per un’idea di scambio da urlo con Kessie. Il centrocampista rossonero non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club italiano: in estate sarebbe sul punto di dire addio a parametro zero, ma gli Spurs potrebbero pensare ad anticipare la trattativa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, via Kessie subito: scambio più soldi

LEGGI ANCHE >>> Vuole la cessione, pazzesco scambio per Chiesa: controproposta Juve

Calciomercato Milan, Kessie verso l’addio

Il Milan è sempre alla ricerca di un valido centrale difensivo dopo il grave infortunio rimediato da Simon Kjaer: il giocatore danese dovrà restare fuori per diversi mesi con la stagione che sembra ormai già finita per lui. Un’idea suggestiva con lo scambio con Kessie, che è sempre più proiettato a lasciare da protagonista la compagine rossonera dopo essersi imposto anche in campo europeo. Conte potrebbe così pensare alla Serie A per rinforzare la rosa del Tottenham con un innesto funzionale a centrocampo.