Scambio Juventus-Milan, arriva la decisione di Allegri

Il Milan cerca rinforzi in difesa e cerca il colpo dalla Juventus attraverso un possibile scambio: c’è la decisione del mister Allegri

È stato un avvio di stagione complicato per la Juventus, che ha collezionato diversi passi falsi fino a questo momento in Serie A e dista ben undici punti dal primo posto in classifica, che è occupato dal Milan. I rossoneri sognano lo scudetto e vorrebbero dei rinforzi per questi sei mesi, per questo potrebbe nascere un affare proprio con i bianconeri già nelle prossime settimane.

Calciomercato Milan, caccia al difensore: la risposta di Allegri per lo scambio

I rossoneri hanno perso un leader come Simon Kjaer per infortunio e per questo cercano nuovi rinforzi in difesa già nel calciomercato di gennaio. Un’idea potrebbe essere quella di puntare su Daniele Rugani, che ha avuto poco spazio con la Juventus fin qui e per questo non è da escludere un addio.

L’idea del Milan potrebbe essere quella di cercare il difensore italiano in prestito secco, in cambio del cartellino di Andrea Conti. Quest’ultimo non è mai sceso in campo in questi mesi e ha il contratto in scadenza nel mese di giugno, per questo l’addio è più che probabile. Per non perderlo a zero nei prossimi mesi, i rossoneri hanno pensato a questa nuova mossa con la Juventus.

Questa operazione però non convince Massimiliano Allegri che avrebbe deciso di non andare avanti con le trattative. Rugani ieri ha giocato titolare contro il Malmo e ha collezionato quattro presenze in questa stagione: nonostante il poco spazio può essere comunque un’alternativa ai titolari in caso di necessità.