Il Napoli si candida a protagonista assoluto del calciomercato invernale: pronto un rinnovo ed un addio per la squadra di Spalletti

Un inizio di stagione strepitoso per il Napoli di Luciano Spalletti che, al vertice della Serie A, è tra le maggiori candidate alla vittoria dello scudetto a fine campionato. Non solo il calcio giocato vedrà sicuri protagonisti gli uomini di Spalletti visto che in ottica calciomercato potrebbero ben presto arrivare novità importanti. Da un lato il futuro di Dries Mertens, in scadenza con gli azzurri il prossimo 30 giugno e che potrebbe rimanere.

LEGGI ANCHE >>>Futuro Insigne, l’annuncio: “Addio Napoli” | Ecco la destinazione

Secondo quanto riportato da ‘Calciotoday.it‘, il belga alle giuste condizioni potrebbe rinnovare con la società di Aurelio De Laurentiis. Si tratterà per una riduzione dell’ingaggio e l’incontro decisivo per il prolungamento avverrebbe tra fine dicembre e gli inizi di gennaio. Discorso invece molto diverso quello riguardante Hirving Lozano.

LEGGI ANCHE >>>Serie A, 15^ giornata: il Milan passeggia, il Napoli si butta via

Napoli, addio Lozano: c’è anche il Real

Il gioiello messicano è corteggiatissimo, con Arsenal e Real Madrid alla finestra per strapparlo già a gennaio ai partenopei.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

De Laurentiis non intende alzare muri e per la giusta cifra lascerà partire l’esterno. Serviranno 45-50 milioni e, il primo dei due club che si farà concretamente avanti, Lozano dirà addio alla Serie A.