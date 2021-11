Futuro Insigne, l’annuncio: “Addio Napoli” | Ecco la destinazione

Il futuro di Lorenzo Insigne continua a essere in bilico, così arriva l’annuncio in diretta dell’addio: svelata la nuova destinazione

Nel 2022 la questione svincolati potrebbe diventare problematica per il Napoli. Infatti il club partenopeo potrebbe perdere il proprio capitano, Lorenzo Insigne, che ha il contratto in scadenza e che fino ad ora non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo.

Tra i club interessati al suo acquisto ci sarebbe anche l’Inter, e l’annuncio sull’addio di Insigne arriva in diretta. Svelata anche la nuova destinazione del capitano del Napoli.

Addio Insigne, l’annuncio di Caronni: “È una Marottata”

Il contratto di Lorenzo Insigne con il Napoli scadrà nel prossimo 2022, ma la questione rinnovo preoccupa i tifosi partenopei. Così sul futuro del capitano azzurro arriva l’annuncio del giornalista Matteo Caronni, che ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ rivela:

“Credo che Insigne possa andare via, vorrebbe firmare l’ultimo contratto importante della sua vita. A fine anno può andare via dal Napoli e mi sembra una ‘Marottata’ il colpo Insigne a parametro zero. Bisognerà anche capire cosa farà Lautaro Martinez a fine stagione”. Dunqueu Beppe Marotta potrebbe mettere a segno il grande colpo portando Insigne all’Inter, dopo averlo osservato per diverso tempo.