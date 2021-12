Milan, Kessié sottotono e si svaluta: blitz e addio immediato

Il Milan lo svaluta e adesso può andare via a gennaio: una big di Premier va all’attacco

Questa sera il Milan scende in campo alla Dacia Arena contro l’Udinese. I rossoneri devono cercare di difendere il primo posto e da adesso avranno anche il vantaggio di potersi concentrare su una sola competizione.

Anche questa sera potrebbe partire dalla panchina Franck Kessié. Il centrocampista rossonero non sta vivendo un grande momento e il suo valore di mercato è certamente diminuito. Riguardo al rinnovo non è arrivato alcun passo in avanti e le sue ultime prestazioni non stanno convincendo Stefano Pioli. Per questi motivi l’ivoriano potrebbe salutare il Milan anticipatamente già a gennaio.

Il Tottenham di Conte piomba su Kessié

Tra le squadre in corsa per il centrocampista c’è sempre il Psg ma potrebbe subire l’inserimento del Tottenham di Antonio Conte che spinge per un rinforzo a centrocampo. Il club londinese potrebbe proporre al Milan circa 6-8 milioni di euro per averlo già a gennaio. Un’occasione che potrebbe spingere i rossoneri ad accettare per non perdere il giocatore a parametro zero in estate.