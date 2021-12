Udinese-Milan 1-1: Ibrahimovic risponde a Beto, finale infuocato

Il Milan evita il ko contro l’Udinese. Nel finale ci pensa Ibrahimovic a rispondere a Beto

Pareggio del Milan nel quarto anticipo di questa giornata di campionato. Un pareggio tutto sommato positivo per i rossoneri, in attesa delle sfide di Inter e Napoli.

Padroni di casa in vantaggio dopo diciassette minuti, ancora con Beto: il portoghese viene servito da Arslan dopo un errore di Bakayoko, corre verso la porta e calcia addosso a Maignan, riuscendo poi a depositare la sfera in rete nonostante il lavoro di Tomori. Milan pericoloso solo nel finale di primo tempo: al 43’ ci prova Diaz con un mancino di potenza su suggerimento di Ibrahimovic, ma la sfera termina a lato. Poco dopo Hernandez insacca, ma il gol viene subito annullato per posizione di fuorigioco.

Nella ripresa il Milan parte con un altro piglio, ma la prima vera occasione la crea al 68’ con Ibrahimovic che colpisce di testa su cross di Tonali, sfiorando il palo alla destra di Silvestri. Gli risponde Molina che arriva in area di rigore, sparando però oltre la traversa. All’82’ Beto sfiora addirittura la doppietta, ma questa volta la mira è imprecisa dopo l’ennesimo scatto di una partita da applausi. Sembra tutto deciso, ma al 92’ il solito Ibrahimovic realizza il gol del pari con una rovesciata ravvicinata che fa esplodere di gioia i tifosi rossoneri e la rabbia di Success, espulso dopo un colpo a Tomori.

Udinese-Milan, tabellino e classifica

Udinese-Milan 1-1

17’ Beto, 92′ Ibrahimovic

La classifica: Milan 39*, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34, Fiorentina 30*, Juventus 28*, Roma 25, Lazio 25, Bologna 24, Verona 23, Empoli 23, Sassuolo 20, Torino 19, Sampdoria 18*, Udinese 17*, Venezia 16*, Spezia 12, Cagliari 10, Genoa 10*, Salernitana 8*

*una partita in più