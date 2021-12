Il bomber incanta la Serie A: il Milan lo mette nel mirino

Il Milan continua la ricerca del vice Ibrahimovic, con il futuro dello svedese ancora in dubbio: mirino sul talento che incanta la Serie A

Archiviata la cocente eliminazione dalle coppe europee, per il Milan è giunto subito il momento di tornare in campo. Questa sera infatti i rossoneri dovranno affrontare la difficile trasferta di Udine per cercare di mantenere la testa della classifica.

Nel frattempo anche la sessione di calciomercato invernale si avvicina, con il Milan che continua a cercare l’erede di Zlatan Ibrahimovic per la prossima stagione, con il futuro del bomber svedese in dubbio. Così, buttando un occhio alla prossima estate, il club milanista potrebbe aver messo nel mirino il bomber che sta stupendo la Serie A a suon di gol.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, cessione con scambio | Sgarbo al Milan

Milan, bomber della Serie A: mirino puntato su Beto

Il calciomercato non si ferma mai e in casa Milan si continuano a cercare rinforzi per la fase offensiva. In particolare i rossoneri per la prossima stagione vorrebbero rinforzare l’attacco con un’altra punta, visto che anche la presenza di Zlatan Ibrahovic non è ancora assicurata per la prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Il Milan gioca d’anticipo: dalla Germania il colpo low cost

Così il mirino del Milan potrebbe essere finito su Beto, attaccante che sta stupendo tutti con la maglia dell’Udinese. Il portoghese infatti in questa prima stagione in Italia ha collezionato fino ad ora 14 presenze, con 6 gol all’attivo. Dopo l’ultima ottima prestazione contro la Lazio l’attaccante dell’Udinese potrebbe essere finito nel mirino del Milan, che potrebbe puntare su di lui come attaccante di riserva per la prossima stagione, in attesa di trovare un nome di spessore che possa raccogliere l’eredità di Zlatan Ibrahimovic.