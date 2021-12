Si ripetono i sorteggi di Champions League per gli ottavi di finale: ecco le avversarie di Juventus e Inter

C’è il caos sorteggi in Champions League: dopo aver pescato gli accoppiamenti degli ottavi di finale in mattinata, è stato trovato un errore inerente all’avversario dell’Atletico Madrid e pertanto si è ripetuto tutto alle ore 15:00 di quest’oggi. Il problema riguarda il fatto che i ‘Colchoneros’ non avrebbero mai potuto trovare il Manchester United.

Champions League, nuovi sorteggi: ecco le avversarie di Juventus e Inter

La Uefa ha effettuato nuovamente i sorteggi ed è cambiato l’avversario di Juventus e Inter. Prima i bianconeri avevano pescato lo Sporting CP mentre adesso dovranno affrontare il Villareal. L’Inter invece aveva trovato l’Ajax e ora dovrà sfidare il Liverpool agli ottavi di finale.

Ecco i nuovi accoppiamenti:

Salisburgo-Bayern Monaco

Sporting Lisbona-Manchester City

Benfica-Ajax

Chelsea-Lille

Atletico Madrid-Manchester United

Villareal-Juventus

Inter-Liverpool

Psg-Real Madrid