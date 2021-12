Pronta la cessione del big, il Chelsea chiede ancora Chiesa: che scambio!

Il Chelsea continua a monitorare attentamente il futuro del talentuoso giocatore della Juventus, Federico Chiesa: scambio in vista

L’attaccante della Juventus, Federico Chiesa, sta recuperando da un infortunio muscolare: il suo rientro è previsto ad inizio 2022 con Allegri che non vede l’ora di riabbracciarlo. Il Chelsea continua ad essere sulle sue tracce per aumentare il tasso tecnico della formazione bianconera.

Come svelato dal portale “TeamTalk” il Chelsea dovrebbe risolvere anche la situazione di Christian Pulisic, arrivato in Premier League el 2019 dal Borussia Dortmund. All’inizio della sua avventura con i “Blues” si è messo subito in mostra mettendo a segno ben 11 gol, poi un infortunio gli ha bloccato la sua crescita che sembrava sempre costante

Anche con l’arrivo del suo ex allenatore, Thomas Tuchel, le cose non sembrano essere migliorate anche a causa della concorrenza agguerrita con Kai Havertz, Hakim Ziyech, Mason Mount e Callum Hudson-Odoi. Così il suo futuro potrebbe essere altrove: come svelato dal “Mundo Deportivo” sulle sue tracce ci sarebbe anche il Barcellona con un possibile trasferimento a gennaio.

Calciomercato Juventus, il piano con il Chelsea

Così anche la Juventus sarebbe intenzionata a rinforzare il reparto offensivo con Pulisic autentica suggestione dei prossimi mesi: l’idea potrebbe esserci con il cartellino di Dejan Kulusevski più soldi, ma i “Blues” continuerebbero a chiedere Federico Chiesa, l’uomo in più anche dell’Italia del Ct Roberto Mancini.