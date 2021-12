Calciomercato, Juventus nei guai | Doppio colpo e addio Chiesa

La Juventus torna a tremare per Federico Chiesa: doppio colpo ed il top club torna con forza sul gioiello di Allegri

La Juventus deve fare i conti con un momento, dentro e fuori dal rettangolo verde, tutt’altro che esaltante. In ultima battuta, il mezzo passo falso in casa del Venezia lascia l’amaro in bocca ad Allegri che sperava di rosicchiare due punti al Milan capolista. Adesso, però, è già tempo di porre le attenzioni sulla prossima sessione di calciomercato, con diversi nomi che tra entrate ed uscite potrebbero cambiare non poco lo scacchiere tattico a disposizione dell’allenatore toscano. In tal senso, torna in bilico il futuro di Federico Chiesa.

Il figlio d’arte è stato a lungo al centro di diverse voci di mercato che lo avrebbero voluto lontano dalla Torino bianconera. Adesso, però, a mettere i bastoni tra le ruote alla ‘Vecchia Signora’, indirettamente, sarebbe il Barcellona. Stando a quanto riportato dal giornalista iberico Roger Torello e ripreso da ‘Footballtransfers’, il club di Laporta avrebbe in canna un doppio colpo per i prossimi mesi. Nonostante l’eliminazione dalla Champions League, sia Edinson Cavani che Ferran Torres avrebbero aperto ad un trasferimento alla corte di Xavi.

Xavi Inguaia la Juventus: è Chiesa il sostituto

Uno scenario che vedrebbe il Manchester City puntare con forza a quello che sarà l’erede di Ferran Torres, nei prossimi mesi. Ed è proprio il nome di Federico Chiesa in cima alla lista di Pep Guardiola, che aveva pensato al figlio d’arte già negli ultimi mesi.

Sono 16 le presenze stagionali di Chiesa con la squadra di Allegri, con la quale ha accumulato solo 3 reti e servito 3 assist vincenti.

Situazione in divenire, con la Juventus che dovrà quindi fronteggiare il probabile attacco di Guardiola: Federico Chiesa nel mirino del Manchester City.