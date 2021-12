Arrivano novità sull’infortunio di Dybala. L’attaccante argentino è uscito dopo appena dodici minuti di gioco

È durata poco più di dieci minuti la partita di Paulo Dybala al Penzo. L’attaccante argentino ha lasciato dolorante il terreno di gioco, lasciando in apprensione il mondo bianconero.

C’è preoccupazione in casa Juventus per le condizioni di Paulo Dybala. Al ‘Penzo’ di Venezia la Joya ha alzato bandiera bianca dopo appena dodici minuti di gioco, lasciando spazio a Kaio Jorge. Un problema di natura muscolare per l’ex Palermo, ancora alle prese con un infortunio che potrebbe tenerlo fermo ai box per diverso tempo.

LEGGI ANCHE >> Venezia – Juventus, Allegri a fine partita: “Ci è mancata lucidità”

È stata da subito evidente la smorfia di dolore di Paulo Dybala nei primi minuti della sfida pareggiata a Venezia dalla Juventus. Giusto pochi scatti palla al piede prima di costringere Massimiliano Allegri alla sostituzione in avvio di partita.

Juventus, le ultime sull’infortunio di Dybala

Sostituito con Kaio Jorge al 12′ di gioco, Paulo Dybala ha rimediato un risentimento muscolare alla coscia destra. Nella giornata di lunedì sarà sottoposto ad esami diagnostici per valutare l’entità dell’infortunio ed i relativi tempi di recupero. La speranza, in casa Juventus, è che in un momento di grande difficoltà non si debba fare a meno di un calciatore di assoluta importanza.