Uno dei giocatori più discussi dell’intera rosa bianconera ha cambiato agente: quest’ultimo lo ha proposto ad un club dal quale la Juve vorrebbe prelevare un pezzo pregiato

È ormai acclarato quanto sia sempre maggiore il potere degli agenti, sovente in grado di indirizzare le trattative di mercato spingendo i propri assistiti verso determinati lidi. Nella folta rosa bianconera c’è un giocatore, già inserito nella lista delle papabili cessioni, che negli ultimi tempi ha affidato la sua procura a Federico Pastorello, ben noto a tutti i calciofili per aver telecomandato il passaggio di Romelu Lukaku al Chelsea.

Il soggetto in questione è Arthur Melo, il brasiliano che proprio non riesce ad imporsi nella Juve di Max Allegri. Reduce da una stagione, la precedente, con molte più luci che ombre, l’ex Barcellona, a dire il vero tormentato dagli infortuni ma anche non irrepresensibile dal punto di vista disciplinare, è un esubero tecnico della rosa bianconera. Il suo nuovo agente lo avrebbe già proposto ad un top club della Serie A.

Calciomercato Juve, la proposta al Napoli

Il sudamericano è stato offerto al Napoli, ma la Juve non sembra entusiasta della destinazione “decisa”dall’agente. A meno che in un ipotetico scambio non rientrasse uno tra Fabian Ruiz – play di centrocampo che tanto aiuterebbe la manovra bianconera – o Hirving Lozano. Le cui ambizioni di passare ad un club di lignaggio maggiore del Napoli hanno fatto già storcere la bocca a parecchi tifosi partenopei.

Finora non sono stati fatti passi veramente concreti nè in una direzione – Arthur al Napoli – nè nell’altra – la contropartita eccellente richiesta dalla Vecchia Signora. L’occasione però potrebbe essere propizia per uno scambio che avrebbe davvero del clamoroso.