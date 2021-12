Il portiere è un muro in Premier: assalto Juventus con lo scambio

La Juventus monitora la situazione in Premier League di uno dei portieri migliori: due giocatori sul piatto per l’estremo difensore

Tanti i dubbi da risolvere nella Juventus in questo inizio di stagione, con molte sicurezze da riacquisire per cercare di tornare nei primi posti in classifica. Da inizio anno uno dei giocatori finiti al centro delle critiche è stato Wojciech Szczescny, portiere dei bianconeri che ha avuto dei momenti di difficoltà con alcuni errori.

Così per il futuro tra i pali la Juventus potrebbe mettere il mirino su uno dei migliori portieri della Premier League, ovvero David De Gea, estremo difensore del Manchester United. Per arrivare allo spagnolo la Juventus potrebbe mettere sul piatto ben due contropartite nell’affare con i ‘Red Devils’.

La Juventus tenta il colpaccio, De Gea per la porta: Szczesny e non solo nell’affare

La Juventus continua a pianificare il futuro e inizia a pensare a un possibile cambio in porta. Nel mirino dei bianconeri potrebbe finire il portiere del Manchester United, David De Gea, che sta vivendo un importante momento di forma. Lo spagnolo però ha il contratto in scadenza con i ‘Red Devils’ nel 2023, così i bianconeri potrebbero approfittarne in estate mettendo sul piatto due contropartite.

Una sarebbe proprio il portiere polacco Szczesny, che dopo il periodo difficile in bianconero potrebbe tornare in Premier League. L’altra contropartita invece potrebbe essere Arthur, che nella Juventus continua a non trovare abbastanza spazio dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle prime giornate di campionato. Un possibile grande colpo tra i pali per la Juventus che infiammerebbe il calciomercato estivo.