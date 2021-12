La Juventus resta molto vigile in Belgio, dove tre anni fa prese Koni De Winter fresco di esordio nella prima squadra allenata da Massimiliano Allegri. Le ultime di CMNEWS

La Juventus vuol provare a ripetere l’operazione De Winter. Un’operazione vincente, considerata la qualità e soprattutto le enormi prospettive del giovanissimo difensore belga fresco di esordio in prima squadra con annesse parole di elogio da parte di Nedved e Massimiliano Allegri.

I fari dei bianconeri sono quindi sempre puntati in Belgio, Paese che pullula di talenti. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercatonews.com, ora nel mirino della dirigenza juventina c’è Nail Moutha-Sebtaoui, laterale mancino di soli 16 anni.

Moutha-Sebtaoui si sta mettendo in grande mostra nell’Under 17 dell’Anderlecht. Lo scorso agosto è stato tra i trascinatori della vittoria per 5-2 sui pari età del Paris Saint-Germain. Proprio il club parigino è tra quelli stranieri, il maggiormente interessato alle prestazioni del ragazzo. In realtà si è già messo in prima fila, scalzando proprio la Juve, grazie a un progetto sportivo importante. Inoltre nel trasloco dal Belgio alla Francia il classe 2005 avrebbe meno problemi di ambientamento. Staremo a vedere come andrà a finire, la sfida per Moutha-Sebtaoui, fratello di Ilias che vanta trascorsi al Manchester United, è appena cominciata.