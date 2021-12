Ceferin annuncia la finalissima: ecco la data di Italia-Argentina

Ufficializzata la data della finalissima tra Italia e Argentina a Londra: ecco l’annuncio

UEFA e CONMEBOL hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding che durerà fino a giugno 2028, il cosiddetto MoU. L’accordo prevede i termini originari con l’aggiunta di disposizioni relative all’apertura di un ufficio condiviso a Londra e all’organizzazione di eventi sportivi.

Il primo di questi eventi sarà la Finalissima di Londra che vedrà scontrarsi i vincitori dell’Europeo, l’Italia, e i vincitori della Coppa America, l’Argentina. Una super sfida all’insegna dello spettacolo che si disputerà il 1º giugno 2022. Un grande evento che sarà affiancato da altre manifestazioni. “Siamo lieti di sviluppare il nostro eccellente rapporto con la CONMEBOL e il nostro forte desiderio di agire insieme per lo sviluppo del calcio e i suoi benefici per la società è ulteriormente riflesso da questo nuovo protocollo d’intesa”. Si è espresso così Aleksander Čeferin, presidente della UEFA.

Ceferin: “Italia-Argentina il 1º giugno 2022”

Lo stesso Ceferin ha aggiunto: “C’è una lunga tradizione di collaborazione tra UEFA e CONMEBOL, come si è potuto testimoniare negli anni con competizioni come il Trofeo Artemio Franchi e la Coppa Intercontinentale, ed è con grande orgoglio che rilanciamo un trofeo nazionale così prestigioso per la gioia degli amanti del calcio in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di esplorare insieme nuove opportunità e aspettiamo con impazienza la Finalissima di Londra nel giugno 2022“.

Ha parlato anche Alejandro Domínguez, numero uno della Confederación sudamericana de Fútbol: “Siamo soddisfatti dei frutti che stiamo raccogliendo insieme alla UEFA, grazie all’eccellente rapporto tra le nostre istituzioni. Firmando questo rinnovo e l’ampliamento del nostro Memorandum of Understanding, stiamo gettando le basi per una collaborazione duratura nel tempo. La finale tra Argentina e Italia del 1° giugno 2022 a Londra, sarà affiancata da altri eventi sportivi di altissimo livello, come si addice alla tradizione del calcio sudamericano ed europeo. L’apertura del nostro ufficio congiunto ci consentirà di affrontare nuovi progetti con agilità e vigore a beneficio di milioni di fan nei nostri continenti e nel resto del mondo”.