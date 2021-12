Doppia offerta, anche Neymar nello scambio: addio Juventus

La Juventus rischia di dire addio al big nella prossima sessione estiva di calciomercato: ipotesi scambio con Neymar sul piatto

Non è un mistero che, quando mancano poco più di due settimane alla riapertura della sessione invernale, il calciomercato resti al centro dei pensieri dei top club europei. Tra questi vi è sicuramente la Juventus che, dopo un inizio di stagione decisamente sotto le aspettative, vuole ripartire anche grazie ai possibili rinforzi da consegnare da Massimiliano Allegri nelle prime settimane del 2022. Il PSG è tuttavia pronto a mettersi sulla strada della ‘Vecchia Signora’ nella corsa ad un gioiello da tempo sul taccuino del ds Cherubini. Stando a quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il club di Al-Khelaifi guarda con ottimismo per il prossimo giugno all’acquisto di Frenkie de Jong dal Barcellona.

Il centrocampista è finito al centro delle critiche in Catalogna dopo la sorprendente eliminazione dalla Champions per mano del Bayern Monaco, contro cui l’olandese è stato tra i più deludenti. Il piano del club transalpino porterebbe ad una doppia ipotesi per l’estate, per convincere la società di Laporta a lasciar partire l’ex Ajax. 50 milioni di euro cash oppure il cartellino di Neymar del quale, a più riprese, si è parlato di un ventilato interesse blaugrana per una seconda avventura in Spagna.

Niente Juventus, il PSG prepara il colpaccio

Da un lato il PSG risparmierebbe sull’ingaggio di ‘O’ Ney’ e, insieme alla cessione di Mbappè, punterebbe ad una vera rivoluzione in attacco (Lautaro Martinez, Haaland, Vlahovic e Salah nel mirino). Il Barcellona potrebbe acconsentire all’operazione vista la difficile situazione economica vissuta dal club.

A centrocampo, inoltre, la squadra di Xavi presenta già profili di primissimo piano e punta a recuperare parte degli 86 milioni versati all’Ajax nell’estate 2019.

Situazione dunque in divenire, con la Juventus che ha valutato a lungo l’acquisto di de Jong e che potrebbe dover capitolare definitivamente: Leonardo è già pronto a pianificare l’offensiva per il talento del Barcellona.