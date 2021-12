Mourinho supera la Juventus, l’ex può tornare in Serie A

Il calciomercato invernale può vedere il clamoroso sorpasso: Mourinho pronto a beffare la Juventus, ritorno in Serie A

Il 2-0 sullo Spezia ridà ossigeno alla classifica della Roma. Josè Mourinho può puntare al sorpasso alla Fiorentina, nel prossimo difficile turno di campionato contro l’Atalanta. I giallorossi, però, attendono con ansia la riapertura della sessione invernale di calciomercato, con l’intenzione di agire il prima possibile ed in modo deciso sui possibili innesti da regalare nelle prime settimane di gennaio allo ‘Special One’. In tal senso, torna di moda uno dei grandi ex, già protagonista in Serie A e da tempo nel mirino anche di Allegri per il 2022.

Un duello a distanza, lontano dal rettangolo verde, quello che Juventus e Roma si apprestano a vivere nel mese di gennaio. Ad avere la meglio potrebbero essere però i capitolini che possono accelerare, beffando clamorosamente Allegri che da tempo segue il terzino francese Lucas Digne. Il 28enne di Meaux piace alle due big italiane (così come al Chelsea) ma i giallorossi, proprio sotto spinta dello ‘Special One’, potrebbero pensare con forza al ritorno in giallorosso del talento transalpino.

Colpo dalla Premier, Mourinho lo riporta a Roma

Lucas Digne, ancora, in Serie A. Già protagonista con la maglia della Roma nella stagione 2015/16 e che piace tanto anche alla Juventus. Mourinho, in vista delle prime settimane del 2022, potrebbe accelerare per un rinforzo di peso proprio sulla corsia mancina e Digne fa al caso dell’allenatore lusitano.

Sono 15 le presenze del laterale, con 1 assist, con la casacca dell’Everton con cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2025: il terzino è valutato non meno di 20-25 milioni di euro.

Una beffa dietro l’angolo, dunque, per la Juventus che rischia di vedere sfumare definitivamente l’approdo di Digne alla corte di Allegri: la Roma è può lavorare al ritorno del classe 1993.