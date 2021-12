Ex Roma nel mirino del Chelsea: i ‘Blues’ beffano la Juventus

La Juvenus continua a tenere d’occhio un esterno della Premier League: ma il Chelsea accelera e potrebbe beffare i bianconeri

L’inizio di stagione della Juventus è stato sicuramente al di sotto delle alternative. Ci sarà ancora tutto il girone di ritorno per i bianconeri per invertire la tendenza di questa stagione, ma certamente sono state evidenziate lacune importanti all’interno della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Tra i reparti sicuramente da rivedere c’è la fascia difensiva sinistra, dove Alex Sandro sembrerebbe non essere più il top player di una volta, con oltretutto il contratto in scadenza nel 2023. Così il mirino della Juventus sembrerebbe essersi spostato in Premier League, ma ad anticipare i bianconeri potrebbe essere il Chelsea, avversario già affrontato nei gironi di Champions League quest’anno.

Juventus, si complica l’obiettivo Digne: concorrenza dal Chelsea

La Juventus inizia già a pensare al futuro e cerca rinforzi per la fascia sinistra. Con la permanenza di Alex Sandro in bianconero non assicurata, vista anche la situazione contrattuale, i bianconeri continuano a osservare Lucas Digne, terzino sinistro dell’Everton finito da tempo nel mirino della Juventus.

Il terzino ex Roma però non sarebbe oggetto dell’interesse solo della Juventus, ma anche di top club come il Chelsea. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, i ‘Blues’ avrebbero messo nel mirino proprio Digne per rinforzare la corsia sinistra, dove potrebbe andare a sfidare Marcos Alonso. Per il francese serviranno almeno 35 milioni e la Juventus potrebbe essere beffata dal Chelsea.