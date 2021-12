Non ha spazio con Klopp | Juve e Milan si danno battaglia

Il Liverpool potrebbe considerare la cessione di un giocatore non ritenuto più indispendabile nelle rotazioni del tecnico Klopp: le big d’Italia sono pronte a sfruttare l’occasione

Nella straordinaria stagione del Liverpool – secondo in Premier ad un solo punto dal City e dominatore del girone di Champions – c’è un giocatore che non riesce a trovare sufficiente spazio nella sua zona di competenza. La concorrenza è folta, e le occasioni per mettersi in mostra non sono state poi così tante. L’imminente mercato di gennaio potrebbe riservare delle novità sul futuro del calciatore.

LEGGI ANCHE >>> Cavani mette nei guai la Juventus: si chiude a gennaio

Il profilo in oggetto è un centrocampista che sta faticosamente provando a tornare ai livelli che tutti ricordano prima di quel maledetto 24 aprile 2018. Una data che rimarrà per sempre impressa nella sua memoria perchè ricorda la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Che lo costrinse ad uno sto di quasi un anno.

Oxlade-Chamberlain, c’è il via libera di Klopp: Juve e Milan pronte all’assalto

L’ex enfant prodige dell’Arsenal, Alex Oxlade-Chamberlain, pare aver terminato la sua avventura in maglia Reds. La presenza a centrocampo di pezzi da novanta come Jordan Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara e Naby Keita ha frustrato le speranze dell’inglese di ritrovare con continuità una maglia da titolare. Sul giocatore si sono già affacciate con interesse Juventus e Milan, ma i bianconeri non ne possono trattare l’acquisto se prima non liberano un posto da extracomunitario.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scatta l’asta a tre: Allegri sorride

Uno tra Aaron Ramsey ed Arthur Melo, entrambi già inseriti nella lista dei cedibili da tempo, sono i giocatori che la Juve deve piazzare per poi procedere all’eventuale tesseramento del britannico. Il gallese ha sempre mercato in Premier, ma finora non è stato chiuso alcun accordo soprattutto per via del suo faraonico ingaggio. Il brasiliano invece, che ha appena cambiato procuratore, è alla ricerca di una nuova sistemazione per poter giocare. E per non perdere il posto con la Seleçao in vista di Qatar 2022.