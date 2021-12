Cavani mette nei guai la Juventus: si chiude a gennaio

Il nome di Cavani torna a intrecciarsi con il calciomercato Juventus. Il ‘Matador’ rischia di mettere nei guai i bianconeri, con il Manchester United che può chiudere a gennaio

In Inghilterra ne sono certi: Edinson Cavani vuole lasciare il Manchester United a gennaio, in anticipo di cinque mesi rispetto alla scadenza del contratto. Il motivo è semplice: il ritorno a ‘Old Trafford’ di Cristiano Ronaldo gli ha tolto spazio, anche se poi le ultime partite le ha saltate a causa dell’infortunio al tendine.

Ulteriori indiscrezioni di calciomercato sostengono che il ‘Matador’ si sia proposto alla Juventus, la quale come noto è a caccia di un bomber per Allegri. La risposta dei bianconeri sarebbe però stata negativa: il bomber uruguagio, 35 anni il prossimo 14 febbraio, guadagna tanto (sui 5 milioni netti, senza contare le commissioni) e sul piano fisico non dà alcuna garanzia. Niente ritorno in Italia, quindi, per Cavani, il cui futuro potrebbe essere invece in Spagna. Precisamente al Barcellona, chiamato a sostituire Aguero il quale sarà costretto a ritirarsi per via dell’aritmia cardiaca riscontratagli alcune settimane fa. Inoltre i blaugrana di Xavi, sorteggiati col Napoli (la grande ex di Cavani…) nei sedicesimi di Europa League, hanno anche fuori Depay. Lato cartellino l’affare per il Barça sarebbe low cost dato che ai ‘Red Devils’ farebbe molto comodo liberarsi del classe ’87 di Salto.

Cavani-Barcellona, o comunque l’addio di Cavani allo United rischierebbe di mettere seriamente nei guai la stessa Juventus. Già perché il club dei Glazer andrebbe sul mercato per prendere un nuovo centravanti più giovane e di prospettiva, come vuole il neo manager Rangnick. Il nome sarebbe quello di Dusan Vlahovic, il prescelto dei bianconeri per rinforzare un attacco deficitario.

Calciomercato Juventus, Cavani al Barcellona e il Manchester United chiude per Vlahovic

Per il bomber classe 2000, il Manchester United potrebbe mettere sul piatto 60-65 milioni di euro cash, cifra che alla Fiorentina di Rocco Commisso andrebbe più che bene. Al serbo, invece, un contratto di quattro anni e mezzo da circa 6 milioni di euro netti a stagione.