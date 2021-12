Si infiamma il calciomercato Juve: maxi affare da urlo per Chiesa

Calciomercato Juventus, un top club sarebbe pronto a tentare l’assalto a Federico Chiesa: maxi scambio più conguaglio per il bianconero

La Juventus sta entrando in una fase cruciale della stagione. Per gli uomini di Allegri sarà più che necessario non commettere altri errori nelle ultime due partite del girone d’andata di Serie A. I bianconeri se la vedranno prima con il Bologna in trasferta, poi contro il Cagliari all’Allianz Stadium. Un paio di impegni per i quali dipenderà più che altro dalla ‘Vecchia Signora’ la conquista dei tre punti.

In questo momento la vera nemica della Juventus è la Juventus stessa. La prova deludente sul campo del Venezia ne è l’ennesima dimostrazione. La neopromossa è riuscita a strappare un punto preziosissimo ad una squadra scollata e confusa, soprattutto nel secondo tempo. Anche solo pensare allo scudetto è diventato ormai improponibile, non che per il quarto posto si prospetti una passeggiata di salute però. Il Napoli dista ben 8 punti – in generale le prime quattro vanno abbastanza spedite – e recuperare un distacco simile sarà compito assai arduo. Bisognerà invertire la rotta il prima possibile, considerando pure che a febbraio torna la Champions. Agli ottavi la Juve ha pescato il Villarreal e gli spagnoli non regaleranno nulla. I pensieri, intanto, si spostano sul calciomercato: un top club sarebbe disposto a proporre un maxi affare per Federico Chiesa.

Maxi scambio per Chiesa più conguaglio: la big ci prova

L’esterno classe ’97 da un po’ di tempo ha smesso di brillare. Attualmente ai box per infortunio, l’ex Fiorentina è stato uno dei migliori elementi della rosa dal suo sbarco a Torino. Con Allegri, però, il feeling non sembra eccellente e i due sembrano non parlare la stessa lingua dal punto di vista calcistico. La gestione tattica del tecnico livornese non ha messo in luce fino ad ora l’attaccante e le voci su un possibile trasferimento sono aumentate sensibilmente.

Tra le varie pretendenti ci sarebbe anche il PSG, che sarebbe disposto a mettere sul piatto i cartellini di Icardi e Draxler, la cui somma dei valori si attesta sui 50-55 milioni di euro. La Juventus, come riferisce ‘Footmercato.net’, starebbe pensando ad un tentativo per il bomber ex Inter già a gennaio e i parigini potrebbero approfittarne inserendolo nella trattativa. L’argentino non è più parte integrante del progetto ed è in uscita insieme al giocatore tedesco, stando a quanto sia apprende da ‘Donbalon.com’. Il prezzo di Chiesa si attesta sui 70-80 milioni di euro e il ricco patron Al-Khelaifi aggiungerebbe un sostanzioso conguaglio per convincere i bianconeri. Nonostante le recenti difficoltà, appare comunque difficile ad oggi che la Juventus possa decidere di privarsi di Chiesa.