Serie A, perquisizione per undici club: arriva il comunicato

La Finanza ha diramato un comunicato nel quale annuncia nuovi controlli verso ben undici squadre di Serie A

Arriva il comunicato della Finanza in merito a nuove perquisizioni in Serie A che coinvolgono più squadre. Ecco la nota: “I finanzieri del nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza di Milano, coordinati dalla procura, stanno eseguendo perquisizioni nei confronti di un agente sportivo italiano e delle sue società, nonché undici richieste di consegna di documenti, anche informatici, nei confronto di altrettanti club tra cui Juventus, Torino, Milan, Inter, Verona, Spal, Fiorentina, Cagliari, Roma, Napoli e Frosinone. I reati ipotizzati sono di natura fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio e riguardano l’attività di un noto agente sportivo straniero in collaborazione con l’agente italiano”.

Serie A, nuove perquisizioni da parte della Finanza

Secondo la redazione di ‘Calciomercato.it‘, questo nuovo passaggio della Finanza riguarderebbe soltanto un’acquisizione di documenti e nient’altro fino a questo momento. Sarebbe quindi un passaggio necessario ma comunque collaterale rispetto all’indagine incentrata sull’attività degli agenti della Guardia di Finanza.

Continuano quindi i controlli e le perquisizioni in Serie A per via di motivi finanziari.