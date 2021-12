CMNEWS | Tecnico esonerato, doppia bocciatura per Pirlo e Gattuso

Andrea Pirlo e Rino Gattuso continuano ad aspettare una nuova occasione per essere protagonisti in panchina: ancora una bocciatura per entrambi

Ancora novità scottanti per Pirlo e Gattuso, sempre liberi e alla ricerca di una nuova opportunità per la loro carriera. I due allenatori italiani vorrebbero essere protagonisti nuovamente dopo le avventure non troppo esaltanti con Juventus e Napoli.

Così con l’esonero di Marsch al Lipsia, i due sarebbero stati in lizza ma subito bocciati per la successione come svelato in anteprima dalla redazione di “Cmnews”. Al club tedesco servirebbe un profilo già esperto di Bundesliga e così sarebbe in pole Schimdt del PSV per una nuova avventura entusiasmante della sua carriera.

Calciomercato, Pirlo e Gattuso aspettano una nuova occasione

In estate i due sono stati messi nel mirino dalla Sampdoria, che poi ha optato per Roberto D’Aversa. I blucerchiati non stanno attraversando un ottimo momento di forma e così nuovamente i due Campioni del Mondo del 2006 sono stati accostati alla panchina della Samp, ma il patron Massimo Ferrero starebbe convincendo Dejan Stankovic, attualmente alla Stella Rossa di Belgrado.

Le prossime settimane saranno così decisive per i due allenatori italiani, che vogliono rimettersi in gioco mostrando tutte le loro idee tattiche sposando un progetto molto importante. Tutto è ancora aperto, ma c’è stata una nuova bocciatura con il Lipsia pronto a scegliere la nuova guida tecnica.