Occasione a parametro zero: duello Juventus-Milan

Juventus e Milan vogliono rinforzare il proprio centrocampo e provano a sfruttare l’occasione a zero: parte il duello

Non è una stagione semplice quella che sta vivendo la Juventus, che ha collezionato fin troppi passi falsi in questi mesi ed è ormai troppo lontana dalla vetta della classifica occupata dall’Inter. I bianconeri infatti distano ben dodici punti e l’obiettivo scudetto sembra essere ormai troppo lontano.

LEGGI ANCHE >>> Pronta la cessione del big, il Chelsea chiede ancora Chiesa: che scambio!

Calciomercato Juventus e Milan, duello per il colpo Kamara a zero

La Juventus non sta vivendo un buon momento e per questo pensa anche al futuro, così come il Milan non smette di pensare alle mosse da attuare sul calciomercato per rinforzare ancor di più la propria rosa. Le due società potrebbero vivere un duello di mercato per il possibile colpo a zero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, l’agente lo offre | Cherubini pensa allo scambio

Entrambi i club infatti sarebbero sulle tracce di Boubacar Kamara, calciatore del Marsiglia che ha il contratto in scadenza nel 2022 e pertanto potrà liberarsi in maniera gratuita. Si tratta di un mediano classe 1999 che ha collezionato 14 presenze in questa Ligue 1 e ha realizzato anche una rete.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scatta l’asta a tre: Allegri sorride

È ormai un titolarissimo del club francese ed è sceso in campo anche cinque volte in Europa League: Juventus e Milan osservano la situazione e preparano l’assalto.