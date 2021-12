Caccia al tecnico, l’ex Roma può tornare in panchina: i dettagli

In attesa che riapra ufficialmente la sessione invernale di calciomercato, l’ex allenatore della Roma può tornare ad alleare

Mancano due giornate di campionato in Serie A, prima della sosta natalizia utile a ricaricare le batterie ma non solo. I club stanno già valutando le prossime mosse in vista del calciomercato invernale, con gennaio che vedrà diversi cambiamenti tra acquisti e cessioni. In tal senso, non solo in Italia, alcune panchine iniziano a traballare con un nome in particolare che già nelle prossime settimane potrebbe tornare in panchina, dopo una breve assenza dal calcio giocato. Si tratta dell’ex tecnico di Sassuolo e Roma, Eusebio Di Francesco, attualmente svincolato dopo la breve e deludente esperienza sulla panchina dell’Hellas Verona.

L’allenatore abruzzese è stato accostato a diverse società ma adesso ad avere la meglio potrebbe essere il Besiktas. Un futuro in Turchia per Di Francesco che potrebbe quindi sostituire Karaveli alla guida dei turchi, già a -15 dalla vetta in campionato e settimi in classifica. La società turca, nonostante il recente successo per 4-2 sul Kayserispor, può quindi decidere di cambiare immediatamente guida tecnica.

Di Francesco può tornare: ipotesi Besiktas

Due ex romanisti presenti nella rosa del Besiktas, Adem Ljajic e Salih Ucan, avrebbero suggerito l’approdo di un altro ex giallorosso in panchina: Rudi Garcia.

Il profilo caldo può però essere, come anticipato, quello di Di Francesco pronto a rimettersi in gioco dopo le diverse esperienze in Serie A.

Situazione dunque in divenire, con il futuro di Eusebio Di Francesco che potrebbe quindi essere alla guida tecnica del Besiktas.