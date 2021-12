Affondo Benitez con un super contratto | Juve e Roma fregate

Rafa Benitez pronto all’affondo per il centrocampista: l’Everton prepara una maxi offerta

Diverse squadre di Serie A sono a caccia di rinforzi e di opportunità in vista del calciomercato di gennaio che potrebbe rivelare alcune sorprese interessanti. La Roma è una di quella squadre che probabilmente interverrà maggiormente sul mercato visti i tanti infortuni che stanno condizionando la stagione della squadra di Mourinho.

Allo stesso tempo, anche la Juventus vuole piazzare qualche colpo di mercato. Uno dei nomi più caldi per queste due squadre è quello di Denis Zakaria, centrocampista classe ’96 del Borussia Moenchengladbach. Il suo ruolo naturale è quello di mediano ma si muove bene anche da mezz’ala. Un giocatore giovane ma già da diversi anni in Bundesliga e quindi abituato a giocare a certi livelli. Il suo contratto con i tedeschi scade a giugno 2022, un’occasione ghiotta di mercato per bianconeri e giallorossi.

L’Everton beffa Juve e Roma per Zakaria

Anche altre squadre europee, però, sono piombate su Zakaria. Una di queste è l’Everton di Rafa Benitez. Visto il contratto del giocatore in scadenza tra 6 mesi, il club inglese intende dare un indennizzo al Borussia Moenchengladbach per arrivare in anticipo sullo svizzero e proporgli un contratto super. Una possibilità che taglierebbe fuori Juventus e Roma ancor prima che la trattativa tra le parti possa prendere forma.