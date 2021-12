Calciomercato Juventus, rispunta Lukaku: offerta di scambio clamorosa

Romelu Lukaku è stato vicinissimo alla Juventus in passato come svelato dal suo agente Federico Pastorello: rispunta l’idea bianconera

Dall’Inter al Chelsea per continuare ad essere protagonista a livello internazionale: Romelu Lukaku è pronto a tornare a mettere a segno gol importanti dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori per diverse settimane.

Lo stesso agente, Federico Pastorello, ai microfoni di Tuttosport ha svelato come il suo assistito sia stato davvero ad un passo nel vestire la maglia bianconera, poi c’è stato l’imminente accordo con l’Inter. L’attaccante belga è voglioso di dimostrare tutto il suo valore anche in Premier League, ma l’idea di un possibile ritorno in Italia è sempre possibile in ottica futura.

Calciomercato Juventus, de Ligt nel mirino del Chelsea: l’idea

Con il Chelsea pronto ad investire tutto sul talentuoso attaccante norvegese del Borussia Dortmund, Erling Haaland, i “Blues” potrebbero pensare ad una nuova proposta alla Juventus con l’inserimento del centrale olandese de Ligt, obiettivo primario per difesa. Il principale ostacolo è dovuto all’ingaggio di Lukaku che guadagna ben 14 milioni netti a stagione: infine, la Juventus vorrebbe soltanto cash per il centrale olandese.