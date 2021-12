Calciomercato Inter, a volte ritornano: dalla Premier il vice Perisic

L’Inter continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato: la società nerazzurra è al lavoro per nuovi innesti funzionali all’idea di Simone Inzaghi

Inzaghi non vuole mollare proprio sul più bello. La compagine nerazzurra vuole tornare ad essere protagonista in Champions League per poi cercare di bissare lo Scudetto della scorsa stagione. Il percorso non sarà facile, ma il club milanese è sempre alla ricerca di profili interessanti da regalare all’allenatore.

Ivan Perisic è tornato protagonista in maglia nerazzurra diventando di fatto l’uomo in più: l’Inter ha offerto al croato il rinnovo per un biennale a 3 milioni di euro. Il croato vorrebbe guadagnare di più, ma le trattative sono ancora aperte. E così la società potrebbe pensare ad un nuovo colpo sulle corsie, proprio per il ruolo di vice dell’ex Bayern Monaco, che è stato rivalutato prima da Conte e poi da Inzaghi.

Inter, Alex Telles per la fascia di Inzaghi

Nel mirino dell’Inter ci sarebbe così l’esterno Alex Telles, che ha già vestito la maglia nerazzurra in passato: per lui sarebbe un ritorno clamoroso. Al momento non sta giocando con il Manchester United e sulle tracce ci sarebbe anche la Juventus. Gli ottimi rapporti tra Inter e Manchester potrebbe portare ad un prestito con opzione sui 15 milioni di euro. Infine, come nome forte c’è sempre quello di Filip Kostic, protagonista con l’Eintracht Francoforte e con la Nazionale serba.