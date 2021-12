Roma, sospiro di sollievo per Mourinho | Allarme rientrato per Zaniolo

In seguito ai controlli l’allarme per Zaniolo sembra rientrato: ecco l’esito

La Roma tira un sospiro di sollievo in merito all’infortunio di Nicolò Zaniolo e anche Mourinho può sentirsi sollevato dopo il falso allarme che aveva messo in apprensione tutta la società.

Nicolò Zaniolo aveva giocato appena 18 minuti in Conference League a Sofia al posto di Abraham. Il centrocampista giallorosso si era fermato per un problema muscolare, l’ennesimo che aveva messo in apprensione il club e lo Special One. In seguito al controllo ecografico eseguito dallo staff medico non è stato rilevato alcuna lesione. Un sospiro di sollievo in primis per il giocatore che non ci sarà, però, contro lo Spezia, ma punta a recuperare per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.