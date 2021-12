Juventus, rispunta il sogno Donnarumma: può arrivare ad una condizione

La Juventus vuole rialzarsi dal periodo difficile e prova a farlo attraverso il mercato: ritorno di fiamma per Donnarumma

È un momento particolare per la Juventus, che non sta riuscendo a prendere il volo in Serie A e ha già perso troppi punti in questi mesi. La vetta della classifica è occupata dal Milan e dista ben undici lunghezze, pertanto sarà molto difficile rientrare in corsa per provare a vincere lo scudetto.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Donnarumma ma ad una condizione

I bianconeri intanto sono concentrati anche sul futuro e pensano alle possibili occasioni da sfruttare sul calciomercato, che ricoprirà un ruolo importante per la crescita della squadra. La ‘Vecchia Signora’ potrebbe tornare anche su Gianluigi Donnarumma, che era stato un obiettivo in passato e ora sta avendo poco spazio con il PSG.

Se il club francese dovesse optare per la conferma di Keylor Navas anche nella prossima annata, allora è possibile che il portiere della Nazionale Italiana decida di salutare subito la Ligue 1. Ecco che quindi potrebbe rispuntare l’interesse della Juventus, che però potrebbe effettuare l’assalto decisivo soprattutto in caso di addio di Szczesny.

La cessione del polacco infatti sarebbe un fattore decisivo per poter tentare poi un assalto verso Donnarumma.