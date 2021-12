Serie A, Roma-Spezia 2-0: Mourinho aggancia la Juve, espulso Felix

La Roma di Mourinho supera agevolmente all’Olimpico lo Spezia di Thiago Motta 2-0: Smalling e Ibanez regalano i tre punti ai giallorossi

Si è chiuso il monday night della diciassettesima giornata tra Roma e Spezia. Un match che permesso a Mourinho e Thiago Motta di incrociarsi nuovamente, dopo lo storico triplete conquistato insieme. I giallorossi avevano l’obbligo di tornare alla vittoria e lasciarsi alle spalle i deludenti ko con Bologna e Inter.

Appena 6 minuti di gioco e i capitolini trovano subito il vantggio con Smalling su calcio d’angolo. Nella ripresa arriva anche il raddoppio con Ibanez, sempre su un tiro dalla bandierina. Nel mezzo l’ennesimo palo colpito da Abraham, che non riesce a mettere la firma sul tabellino dei marcatori. Nel finale viene espulso Felix – entrato al 64′ al posto di Mayoral – per doppia ammonizione per via di un’esultanza reiterata dopo un suo gol annullato per fallo di mano. Mourinho torna al successo in campionato e riaggancia in classifica la Juventus.

Serie A, Roma-Spezia 2-0: tabellino e classifica

Di seguito il tabellino della gara e la classifica.

Roma-Spezia 2-0: 6′ Smalling (R), 56′ Ibanez (R)

CLASSIFICA Serie A: Inter 40, Milan 39, Atalanta 37, Napoli 36, Fiorentina 30, Roma 28, Juventus 28, Empoli 26, Lazio 25, Bologna 24, Hellas Verona 23, Sassuolo 23, Torino 22, Sampdoria 18, Udinese 17, Venezia 16, Spezia 12, Genoa 10, Cagliari 10, Salernitana 8.