Derby della capitale per il flop della Juventus: i possibili scenari

La Juventus continua a pensare all’addio di uno dei flop in rosa: Lazio e Roma si sfidano in un derby di calciomercato

Inizio di stagione difficili per tre tecnici che hanno cambiato squadra in estate. Questi sono Massimiliano Allegri, José Mourinho e Maurizio Sarri, che si sono seduti rispettivamente sulle panchine di Juventus, Roma e Lazio. Ma le nuove avventure non sono iniziate nel migliore dei modi.

In particolare Massimiliano Allegri nella sua rosa sembrerebbe aver trovato diverse lacune e nel decidere le gerarchie sembrerebbe aver messo in fondo Arthur. Così sul brasiliano ex Barcellona sembrerebbe potersi aprire un derby della capitale proprio tra Roma e Lazio. Due i possibili scenari che potrebbero aprirsi per il futuro di Arthur, lontano probabilmente dalla Torino bianconera.

Roma e Lazio su Arthur: i piani delle capitoline per il brasiliano della Juventus

Sembrerebbe non esserci più posto per Arthur nella Juventus. Il brasiliano arrivato dal Barcellona nello scambio con Pjanic non ha mai convinto a pieno in bianconero e ora potrebbe dire addio a Torino. Secondo quanto riportato da ‘SportMediaset’, sulle sue tracce ci sarebbe l’interesse della Lazio, con la quale i bianconeri potrebbero intavolare uno scambio.

Infatti sul piatto potrebbe essere messo il cartellino di Luis Alberto, altro separato in casa con valore intorno ai 40 milioni di euro, 20 in meno rispetto ai 60 milioni di valutazione di Arthur. Ma sulle tracce del brasiliano, secondo quanto riportato da ‘Forzaroma.info’, ci sarebbe anche la Roma, che potrebbe provare a strapparlo alla Juventus in prestito a gennaio. Dunque un derby capitolino che potrebbe infiammarsi per Arthur.