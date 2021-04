Dalla Spagna sono certi: il Barcellona, soprattutto Messi e Koeman, rivuole Neymar, liberando i due pupilli di Juventus e Inter

La storia d’amore tra Neymar e il Barcellona, messa in pausa sul più bello, più per fattori esterni che per un reale disinteresse tra i due ‘fidanzati’, potrebbe tornare ai fasti di un tempo, questo per lo meno è quanto assicurano dal ‘Mundo Deportivo’, il giornale spagnolo interamente dedicato al mondo dello sport. In realtà qualche problema ci sarebbe, perché l’attaccante brasiliano starebbe anche per rinnovare il suo contratto con il Paris Saint-Germain, ma se la cosa non dovesse andare in porto, il club blaugrana si fionderebbe nel prossimo calciomercato sul ventinovenne, lasciando quindi campo aperto a Juventus e Inter per altri due giocatori.

Calciomercato Juventus-Inter, il Barcellona torna su Neymar e ‘scarica’ i due big

Mettiamo un po’ di ordine. ‘El Mundo Deportivo’ ha lanciato la bomba secondo cui il Barcellona starebbe seriamente pensando a Neymar per l’anno prossimo. Il brasiliano, classe 1992, nato lo stesso giorno di Cristiano Ronaldo per giunta, sarebbe un gradito ritorno in casa blaugrana, tanto che pare abbia ricevuto anche i ticket di Lionel Messi e dell’allenatore olandese Ronald Koeman.

Ci sono però due ostacoli non da poco nel cammino che riporterebbe la stella verdeoro dal Paris Saint-Germain nella capitale catalana: una è il rinnovo di contratto con i parigini, quasi in dirittura d’arrivo e fino al 2026, la seconda è invece rappresentata dall’ingaggio di Neymar, troppo alto per le casse ‘magre’ del club di Laporta. Sognare, però, ancora è consentito, e quindi con il ritorno del ventinovenne al Barcellona, si mollerebbero altri due calciatori finiti nel mirino anche di Juventus e Inter.

Sempre secondo il giornale spagnolo, la pista per il brasiliano sarebbe molto più gradita di quella che invece porterebbe Georginio Wijnaldum e Memphis Depay, entrambi ai saluti con le loro rispettive squadre: Liverpool e Olympique Lione. Gli olandesi saranno quest’estate due parametri zero niente male, con il defilamento dei culé le due italiane avrebbero quindi molte più chance di portare a casa il risultato, con il primo che resta un obiettivo sia per i bianconeri, sia per i nerazzurri, e il secondo nella lista solo di Paratici.