La Juventus pensa al futuro e vuole riscattare Alvaro Morata: c’è la mossa dall’Atalanta per risparmiare sull’intero cartellino

È una stagione davvero complicata quella che sta vivendo la Juventus, che ha collezionato fin troppi passi falsi e ora la stagione è ormai compromessa. I bianconeri infatti non possono più raggiungere lo scudetto a causa del distacco di ben dodici punti che c’è dall’Inter capolista, e devono provare quantomeno a salvare l’annata in questo mese e mezzo.

L’obiettivo ora è quello di raggiungere una delle prime quattro posizioni per qualificarsi alla prossima Champions League, un passaggio fondamentale per programmare al meglio la prossima annata. A metà maggio poi c’è anche un trofeo in ballo, ovvero la finale di Coppa Italia con l’Atalanta che può rendere sicuramente meno amara la chiusura dell’annata complicata.

Calciomercato Juventus, Romero piace all’Atletico Madrid: la Juventus può riprenderlo per riscattare Morata

Mentre la squadra pensa esclusivamente al campo per chiudere nel migliore dei modi la stagione, la società sa che c’è da intervenire sul calciomercato e studia le mosse da attuare per il futuro. L’Atletico Madrid intanto si è interessato a Christian Romero, così come riporta ‘Fichajes.net’. Il difensore è in forza all’Atalanta in prestito dalla Juventus ma c’è il diritto di riscatto a 16 milioni di euro nel 2022.

I bianconeri però potrebbero pensare di riprenderlo per utilizzarlo come carta in tavola per ridurre il costo del riscatto di Alvaro Morata. Lo spagnolo ha lasciato i ‘Colchoneros’ la scorsa estate ma i bianconeri devono pagare 45 milioni in due anni (10 milioni nel 2021 e 35 milioni nel 2022) per riscattarlo definitivamente e acquistare l’intero cartellino.

Qualora la mossa Romero non dovesse riuscire, allora la Juventus sarebbe costretta a pagare l’intero cash per portare a casa un attaccante che comunque sta facendo bene in questi mesi, anche se ultimamente il suo rendimento è calato.